Sénégal: Sadio Mané, l'heure de la remontada

En attendant, la coupe du monde 2018, Mané doit retrouver son niveau et sa place à Liverpool pour les échéances en Premier league où l'équipe anglaise doit se battre pour garder sa place dans le Big Four (les quatre grands).

En premier, les supporters et ses coéquipiers en équipe nationale attendent que leur leader technique arrive dans un bon état physique et mental pour réussir une bonne participation à la Coupe du monde 2018.

A cette période, son coéquipier, Mohamed Salah arrivé de l'AS Roma avait fini de prendre ses marques et de finir Ballon africain d'or 2017 en mettant dans la foulée les médias anglais et les supporters des Reds dans sa poche.

On se rappelle que depuis qu'il a été recalé pour le Ballon d'or en 2013, le Français Frank Ribéry peine à retrouver son niveau de jeu et son influence dans le jeu du Bayern Munich.

Dakar — L'attaquant sénégalais, Sadio Mané, arrivé 2-ème dans la course au Ballon d'or africain derrière l'Egyptien Mohamed Salah, aura un gros challenge à relever lors de cette deuxième partie de saison où, en plus des compétitions nationales et européennes, il doit se mettre à niveau pour attaquer dans les meilleures conditions la Coupe du monde 2018.

