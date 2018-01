Sénégal: CM 2018 - Le staff des Lions attendu à Sotchi fin février

Des interrogations ont été formulées concernant "l'obligation pour les sélections de dormir la veille ou l'avant-veille du match dans la ville concernée, la possibilité ou non de s'entraîner sur les terrains des stades officiels, et le dépôt d'une pré-liste de 30 ou 35 joueurs à soumettre à l'instance internationale avant la mi-mai", indique le communiqué.

"La réunion de travail prévue à Sotchi avec la Fifa et les staffs des trente-deux nations qualifiées pour la prochaine Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet) aura lieu les 27 et 28 février", rapporte un communiqué de la FIFA.

Dakar — Les 32 nations qualifiées à la Coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet), dont le Sénégal, sont attendues à Sotchi (Russie), les 27 et 28 février, à travers leurs équipes techniques et médicales, pour une réunion de travail avec la FIFA et le comité local d'organisation du prochain mondial, prévu en juin, annonce l'instance dirigeante du football mondial.

