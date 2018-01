Sénégal: Notation - Bloomfield Investment attribue les notes AA - et A1 - à Senelec

Présent à la cérémonie, Thierno Seydou Nourou Sy, directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde), a salué les performances de la Senelec qui lui ont permis d'obtenir cette notation. « La Senelec est devenue plus crédible. Cette note rassure et arrive à son heure. Elle permettra aux bailleurs de voir les axes d'accompagnement », a indiqué M. Sy. Marie Odile Sène Kantoussan, directrice générale de Cgf Bourses, a magnifié les notes obtenues par la Senelec. « Nous saluons la Senelec qui a sollicité cette démarche de notation financière », a réagi Mme Kantoussan. Elle affirme que cette notation confirme les analyses financières faites par Cgf Bourses sur la Senelec.

Les facteurs de risque sont très faibles », a assuré Stanislas Zeze. L'échelle de notation est le franc Cfa. La validité va de novembre 2017 au 31 octobre 2018. Selon le Pdg de Bloomfield Investment, la notation est basée sur les facteurs positifs que sont un cadre légal adapté et en cours de révision, une stratégie pertinente, une progression continue des ventes d'énergie soutenue par le renforcement des infrastructures, des indicateurs de performance et des indicateurs techniques en hausse, une amélioration de la capacité à supporter l'endettement.

« La note de Senelec pour le long terme est AA-. Ce qui signifie que la qualité de crédit est très élevée. La Senelec a des fondements très solides. En plus, elle a une stratégie pertinente et soutenue par une vision claire, des indicateurs de performance qui sont fortement à la hausse », a commenté le Pdg de Bloomfield Investment. Il a ajouté que la société a un soutien formel de l'Etat et bénéficie d'un environnement économique, social et politique favorable. Sur le court terme, a poursuivi M. Zeze, la note est A1-. « Avec cette note, la certitude de remboursement en temps opportun est élevée. Les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels.

Celle-ci se voit attribuer les notes AA- pour le long terme et A1- pour le court terme. Cette agence de notation panafricaine a fait une analyse portant sur le secteur de la production, le transport, la distribution, la vente, l'exportation et l'importation de l'énergie électrique au Sénégal.

L'Agence de notation Bloomfield Investment a attribué les notes AA- et A1- à la Senelec pour le long et moyen termes. Ce qui signifie que la qualité de crédit est très élevée que cette société nationale d'électricité a des fondements très solides.

