Sénégal: Massacre de 13 jeunes en Casamance - 7 dépouilles remises aux fins d'inhumation

Ensuite, ces familles de victimes de la tragédie se sont rendues auprès du préfet Fall pour recevoir chacune l'appui financier que l'Etat leur a consenti pour les obsèques de leur proche. Selon le préfet, il ne reste actuellement que six enveloppes à remettre aux familles des victimes, plus deux enveloppes d'un million de FCfa chacune en faveur des blessés pour leurs frais d'hospitalisation à l'hôpital régional de Ziguinchor. Ibra Fall a tenu à préciser que trois blessés ont été évacués à Dakar et y sont pris en charge par les autorités compétentes.

Le préfet Ibra Fall, que nous avons rencontré hier en fin de journée, a confié que « depuis ce matin (Ndlr, hier) nous sommes en train de faire le tour des services concernés, notamment l'hôpital régional, l'hôpital de la paix, la gendarmerie, le procureur et la mairie, pour s'affairer autour des formalités administratives requises afin que les familles puissent prendre possession des dépouilles mortelles de leurs parents ». Six familles ont donc reçu soit le certificat aux fins d'inhumation ou l'autorisation de transfert de restes mortels du lieu de dépôt jusqu'au lieu de l'inhumation pour les défunts qui doivent être acheminés en Guinée-Bissau, à Kolda ou à Bignona.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.