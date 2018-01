Nigeria: Lutte contre Boko Haram - Offensive régionale dans le nord-est du pays

Dans le cadre de la poursuite de l'opération baptisée « Deep Punch 2 », les militaires du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria ont lancé une grande offensive régionale dans le nord-est du pays pour tenter de mettre hors d'état de nuire les chefs djihadistes de Boko Haram, selon l'armée nigériane.

Des dizaines de combattants islamistes ont été tués et des centaines d'autres forcés de se rendre au cours des derniers jours, ont indiqué des hauts responsables militaires à Abuja. Nur, l'un des chefs de la secte islamiste, a été blessé et une de ses femmes tuée dans un bombardement aérien et Shekau est « un cheval épuisé, qui attend son Waterloo », précise-t-on.

Pour le général Sani Usman, porte-parole de l'armée nigériane, « Deep Punch 2 » a fait « de remarquables progrès » même si quatre soldats ont été tués et neuf blessés cette semaine lors d'un attentat à la voiture piégée contre un véhicule militaire près du camp de Shekau.

Le groupe terroriste Boko Haram mène une insurrection depuis 2009 pour la création d'un Etat islamique dans le nord-est du Nigeria, où des violences ont fait au moins vingt mille morts et plus de 2,6 millions de déplacés. Quant à Shekau son dirigeant principal, il a été plusieurs fois donné pour mort par les autorités. Ce qui n'a pu être confirmé puisqu'il est apparu, le 2 janvie,r dans une nouvelle vidéo, revendiquant une série d'attaques dans la capitale du Borno, Maiduguri, et dans les villes de Gamboru et Damboa frontalières du Cameroun.