Congo-Kinshasa: Le pape François s'investit dans la recherche de la paix

Et le 8 janvier, devant des diplomates en poste au Vatican, il a tenu à « jeter des semences de paix dans la terre du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo, et en toute terre blessée par la guerre ».

Il faut plutôt que chacun, dans son domaine propre, œuvre activement pour éradiquer les causes de la misère et pour construire des ponts de fraternité, condition fondamentale d'un développement humain authentique ».

Des États où, a-t-il déclaré, le droit à la vie est menacé par l'exploitation abusive des ressources, par le terrorisme, par la prolifération de groupes armés et par des conflits persistants. Et de marteler sous forme de recommandation : « Il ne suffit pas de s'indigner face à tant de violence.

Dans sa communication, le pape François a exhorté la communauté internationale à ne pas oublier les souffrances de nombreuses parties du continent africain, plus particulièrement le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Nigeria et la République centrafricaine.

