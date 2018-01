Si les partisans de Jean-Pierre Bemba, croisent les doigts, espérant qu'il soit blanchi, les victimes et proches de victimes, eux, attendent de ce procès, des réparations. C'est dire que c'est un procès assez attendu par des Congolais et Centrafricains.

Les avocats de la défense qui avaient, lors de la condamnation en première instance, dénoncé des « vices de forme » au cours de la procédure ont une deuxième occasion pour tenter de disculper ou de faire alléger la peine de celui-là à qui il est reproché des viols en masse, meurtres et pillages commis par sa milice envoyée en Centrafrique en 2002 et 2003, pour soutenir le président de l'époque, Ange-Félix Patassé, contre les rebelles de François Bozizé.

Le procès en appel de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo (RDC), Jean-Pierre Bemba s'est ouvert hier mardi 9 janvier à la Cour pénale internationale (CPI) qui l'avait condamné le 21 juin 2016 à 18 ans de prison ferme pour « crimes contre l'humanité et crimes de guerre» et ensuite à un an de prison supplémentaire pour « subornation de témoin » dans une autre procédure en mars 2017.

