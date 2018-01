Sénégal: Plus Gorgui Dieng joue, plus Minnesota gagne

A la rubrique performance individuelle, ces trois victoires ont permis au joueur de marquer 42 points en cumul sur ces trois matchs victorieux (17, 14 et 11), alors que sur les deux défaites de la même période face Boston et Brooklyn, il n'a mis que 9 points dont un point contre les Celtics.

"La meilleure illustration de cette relation temps de jeu de Gorgui-victoire de Minnesota, s'est révélé en début du mois de janvier. Les Timberwoles qui ont remporté de leur 5 dernières sorties contre Los-Angeles, New Orléans et Cleveland ont su compter sur un Gorgui qui a respectivement joué 22, 21 et 26 minutes", argumente le site spécialisé.

