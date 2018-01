Egypte: La prochaine présidentielle verrouillée ?

La tension diplomatique persiste entre le Soudan et l'Egypte. L'une des raisons de cette nouvelle tension, est le… Plus »

On allait penser le contraire si Al-Sissi ne régnait pas en maître absolu sur l'Egypte, avec le soutien indéfectible de ses frères d'armes. Le respect des droits humains n'est pas une réalité en terre égyptienne, à en croire un rapport de l'ONG Humans Rights Watch datant de septembre. La torture et les arrestations arbitraires sont les méthodes privilégiées pour réprimer les contestataires ou les « ennemis » du régime, soucieux de voir plus de liberté.

Il a été interpellé peu après et condamné, en décembre dernier, à six ans de prison pour « comportement nuisant aux exigences du système militaire ». Que dire de l‘ancien Premier ministre égyptien, Ahmed Chafiq, autre concurrent expulsé des Émirats Arabes Unis, où il était en exil, vers Le Caire, début décembre ? Il a jeté l'éponge, une fois au bercail, soutenant n'avoir pas le profil de l'emploi, comme s'il avait subi une pression du palais présidentiel. Une opération d'élimination des potentiels candidats au trône semble donc en marche, certainement au profit de l'homme fort du Caire.

Les Egyptiens iront aux urnes, du 26 au 28 mars prochain, pour le premier tour de l'élection présidentielle de 2018. L'annonce a été faite cette semaine par l'Autorité nationale des élections, pilotée par Lachine Ibrahim, pour qui le scrutin sera « indépendant », « neutre » et « intègre ». Mais les observateurs les plus avisés savent bien que les jeux sont déjà faits, surtout en présence du maréchal Abdel Fattah al-Sissi, qui devrait être candidat à sa propre succession.

