Bénin: Grogne des fonctionnaires béninois

Il poursuit : "C'était un coup de poignard dans le dos. Nous avons réagi par rapport aux réformes et maintenant on trouve que ce n'est pas bon. Et le gouvernement a une stratégie de privatisation des hôpitaux que nous refusions depuis. Mais comme ils ont vu quand même que nous avons cette force de grève, il faut nous arracher le droit de grève pour faire passer leur message. Mais nous allons réagir à la hauteur de la provocation."

Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, déplorent les députés de la majorité présidentielle ; les hôpitaux et les tribunaux notamment sont plutôt souvent paralysés par d'interminables mouvements sociaux mettant en péril des vies.

Une loi votée récemment exclut du droit de grève les paramilitaires et les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, de la justice et de la santé. C'est une grave atteinte aux acquis démocratiques pour certains.

