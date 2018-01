Madagascar: Évasion d'un sniper - Mandat d'arrêt international contre Houcine Arfa

L'ambassade de France, du reste, n'a pipé mot sur l'affaire. Dans un entretien téléphonique sur RFI toujours, Houcine Arfa indique que sa fuite a été possible grâce « aux relations et la confiance » qu'il a tissées avec « des généraux, la direction pénitentiaire, des anciens ministres, des militaires ».

Dans la presse française, il dénonce pourtant, « un emprisonnement arbitraire et politique », car il disposerait « d'informations compromettantes concernant plusieurs conseillers du chef de l'État ». Selon RFI, Houcine Arfa affirme que « ces conseillers sont impliqués dans divers trafics, notamment, de bois de rose et de vanille ».

Arrêté le 20 juin et condamné à trois ans de prison ferme à la maison de force de Tsiafahy pour « détention d'arme et de munitions, association de malfaiteurs, usurpation de fonction et tentatives de kidnapping », le fugitif s'est évadé le 28 décembre.

