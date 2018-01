Congo-Kinshasa: 2018 - A quand le "consensus électoral" ?

Pour éviter le remix des crises de décembre en RDC, bien de structures et personnes commencent à battre campagne pour un troisième round des discussions. C'est le cas du CALCC, la structure des laïcs catholiques. Parlant de l'Eglise Universelle, il faut se demander si les Evêques catholiques seraient tentés de jouer aux médiateurs une seconde fois. Toutefois, d'aucuns rejette cette perspective. La Conférence Episcopale Nationale du Congo n'a plus le cœur à ça, surtout après le crash des discussions directes, doublé des événements du 31 décembre. Peu importe la tête du ou des médiateurs, il s'avère que les intelligences qui subodorent une nouvelle impasse électorale se demandent : à quand le "consensus électoral" ?

Le premier a un procès en cours. Le deuxième serait écarté par le fait qu'au regard de la loi électorale désormais en vigueur, pour concourir à la présidentielle, il faut avoir résidé durant les trois ans avant les élections au pays. Or, l'homme serait résidant dans un pays du vieux continent : l'Europe. Une flopée de données vient renforcer cette posture actuelle des opposants radicaux. Primo, ils sont contre l'usage du seuil. Secundo, ils ont horreur de l'utilisation de la machine à voter. La liste est longue comme un bras. Déjà, le PLD de Jean-Pierre Lumbulumbu a saisit la Cour Constitutionnelle par une requête en inconstitutionnalité de cette loi mère des élections. Les germes du boycott des élections et de la contestation du verdict des urnes sont là. Que faire ? Dialoguer, évidemment en amont.

A l'opposition radicale et même modérée le train des élections ne peut être pris par la simple raison, la première, que les portes sont obstruées. Par quoi ? La loi électorale recousue dernièrement au Gouvernement, refaçonnée dans les deux Chambres du Parlement congolais puis promulgué par le Chef de l'Etat. Dans la configuration actuelle des choses, bien de pointures de l'Opposition ne sauraient concourir aux élections. Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et la liste continue.

Des diplomates y travaillent, confie une source bien introduite. Un dialogue version 3 serait en perspective au sein de l'agora politique. Va-t-il avoir lieu ? Sous quel format ? Quand ? Où ? Qui en sera le médiateur ? Voilà une belle brochette de questions qui se posent dans les antichambres. Si le bienfondé de ces assises n'est plus à démontrer, il ne reste pas moins que parvenir à faire asseoir Majorité et Opposition radicale, de nouveau, relève d'un miracle. Car, à boire la coupe des contradictions, il y a de quoi perdre la tête.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.