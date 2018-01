Madagascar: Condamnation par contumace - Marc Ravalomanana acculé par la Justice

Selon une source proche du dossier, « la seule fois que la Justice avait eu l'intention de notifier sa condamnation à perpétuité à l'ancien exilé d'Afrique du Sud, fut le 21 janvier 2012, jour de sa tentative de retour au pays avortée ». Depuis, même après son retour en catimini, en 2014, l'affaire 7 février n'a plus été remise sur le tapis. Une partie de l'opinion publique s'interroge ainsi, du timing choisi pour réactiver le dossier et celui de l'intention de notification de la peine aux travaux forcés, face à l'échéance de l'élection présidentielle annoncée pour la fin de l'année. Le moment de la notification de sa condamnation sera décisif pour les ambitions politiques de Marc Ravalomanana.

La ministre de la Justice rappelle, néanmoins, que Marc Ravalomanana ayant été jugé par défaut, peut faire opposition à la décision du tribunal correctionnel. Une démarche qu'il peut faire dans un délai de dix jours, après sa notification. Ce qui impliquerait une reprise du procès, mais cette fois-ci de manière contradictoire et en présence de toutes les parties concernées. Le cas échéant, l'ancien chef d'État dispose des voies de recours que sont l'Appel et le pourvoi en Cassation.

Contestant la légalité du pouvoir transitoire, Marc Ravalomanana soutient qu'« étant toujours Président au moment des faits et du procès, seule la Haute cour de Justice (HCJ), est l'instance compétente pour me juger. Je n'ai jamais démissionné de mon poste, j'ai juste transféré le pouvoir à l'armée en vue d'une nouvelle élection ».

Sur la question de la remise en cause de sa prétention présidentielle, l'ancien exilé d'Afrique du Sud a, toutefois, défendu avec véhémence son droit à être candidat. Il a été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité, le 28 août 2010, pour son rôle dans la tuerie du 7 février 2009, à Ambohitsorohitra. Un jugement soulevé par une frange de l'opinion politique depuis quelques semaines, pour affirmer en cause de son éligibilité à la prochaine course à la magistrature suprême.

Soyons relax. Une expression martelée par Marc Ravalomanana, ancien président de la République, lors du petit déjeuner de presse qu'il a organisé, hier, à son domicile de Faravohitra. Face aux journalistes, l'ex chef d'État a voulu afficher une sérénité et une confiance « à toute épreuve », en vue de l'échéance de la présidentielle. « Ce que je vis aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que j'ai affronté en 2001-2002 et en 2009 », a-t-il affirmé.

