Madagascar: Marc Ravalomanana candidat à l'élection présidentielle

L'ancien président de la République défend son éligibilité et affirme qu'il… Plus »

« Si Rajoelina venait me voir et faisait un accord avec moi, je suis prêt, pas de problème, je le connais depuis longtemps. Il est businessman aussi. »

Et dans cette course à la présidentielle, Marc Ravalomanana a aussi évoqué une possibilité d'alliance politique pour le moins surprenante

Marc Ravalomanana, l'ancien chef de l'Etat malgache de 2002 à 2009, a convié la presse mardi 9 janvier. Officiellement, pour présenter ses voeux. Pendant plus d'1h30, ce fin communicant a répondu aux questions des journalistes. A moins d'un an de l'élection présidentielle qui doit se dérouler fin 2018 dans le pays, l'opposant et ancien président a réaffirmé sa volonté de se présenter, et ce même s'il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité en 2010.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.