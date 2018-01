Cote d'Ivoire: Omnisport - Le ministère des Sports équipe les fédérations sportives

Entre les militaires basés au 3è bataillon et les éléments du Ccdo, la situation a… Plus »

Le ministre a félicité toutes les fédérations et indiqué que l'année 2017 a été fructueuse et ce, grâce à la politique sportive du Président Alassane Ouattara.

Soumahoro Mamadou, président de la Confédération nationales des fédérations sportives ivoiriennes, a salué le travail abattu par le ministre des Sports. Il a aussi saisi cette occasion pour énumérer quelques doléances. « Aidez-nous à régler la crise qui sévit actuellement entre le Comité national olympique de Côte d'Ivoire et la Fédération ivoirienne de taekwondo. Aussi, nous souhaitons que la parafiscalité soit revue et d'autres ressources de financement des fédérations soient trouvées. »

Sékongo Daouda, inspecteur général des sports, parlant au nom des agents du ministère, a fait la genèse des performances des athlètes ivoiriens en 2017 et a exprimé sa gratitude au ministre des Sports pour toutes les réalisations et réhabilitations des infrastructures sportives. Toutefois, l'inspecteur a regretté l'absence des Éléphants à la coupe du monde Russie 2018. « Cette absence de la Côte d'Ivoire en Russie est un cauchemar », a-t-il déploré.

C'était à l'occasion de la présentation de vœux de nouvel an des responsables des différentes fédérations, des agents du ministère des sports et des associations des journalistes sportifs.

