Congo-Kinshasa: Arrivée à Kinshasa du premier lot des machines à voter

En outre, a ajouté Pierre Kalamba, l'utilisation de la machine à voter permet la réduction de la fraude électorale sinon sa suppression, mais aussi « la réduction du coût global des élections, sans oublier que le comptage des voix est à la fois manuel et électronique ». D'autres lots sont attendus dans les prochains jours et, d'après les prévisions de la Céni, l'on pourrait en compter un millier dès la fin de ce mois.

Contrairement aux appréhensions à ses yeux non fondées qu'inspirent ces machines dans le chef d'une certaine opposition, ce cadre de la Céni révèle qu'elles présentent plusieurs avantages. Ceux-ci concernent, entre autres, la réduction du temps de vote et de la période d'attente de l'annonce des résultats.

