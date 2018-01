Congo-Brazzaville: Sénat - Pierre Ngolo fera de la lutte contre les anti valeurs sa priorité

Malgré la crise qui continue de plomber l'économie nationale, le président du Sénat a souligné que son institution continuera d'accentuer son contrôle avec rigueur, à travers les moyens légaux, en vue de promouvoir la bonne gouvernance. « Le contrôle systématique, rigoureux et sans complaisance, voilà la première arme dont nous devons faire bon usage afin de nous situer dans la quête de l'efficacité, de la vertu et de la justice sociale », a-t-il renchéri.

« La crise économique et l'installation de la Nouvelle République constituent un environnement propice à la mise en cause des réflexes, habitudes et pratiques qui se situent aux antipodes de la voie de l'assainissement des mœurs et des règles de la gestion de la cité. L'heure est à la lutte âpre et soutenue contre les antivaleurs sévèrement stigmatisés par le président de la République », a indiqué Pierre Ngolo.

