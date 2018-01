Congo-Brazzaville: Education physique et sportive - Le ministre des Sports rassure les enseignants

Hugues Ngouélondélé a promis de tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l'enseignement de la discipline ainsi que la pratique du sport en milieu scolaire.

Face aux cadres de l'éducation physique et sportive (EPS), le 9 janvier à Brazzaville, le ministre des Sports et de l'éducation physique a tout entendu. Se succédant à la tribune, ceux-ci ont dépeint un tableau peu enviable. « Les conditions de travail sont précaires au sens large du terme, pas de financement l'année passée... Mais il y a des raisons de croire à un lendemain meilleur », a indiqué la directrice départementale des Sports et de l'éducation physique de Brazzaville, Félicité Ottombongo, comme si l'échange avec le ministre était le début de la réponse aux problèmes posés.

Par ailleurs, Dutrine Bonazebi, qui s'est exprimée au nom des enseignants d'EPS, a dit que la référence sociale de l'EPS ne fait que perdre sa place privilégiée. Les causes de ce déclin, selon elle, sont endogènes et exogènes. « L'inadaptation des volumes horaires réservés à la pratique de l'EPS par rapport à la quantité du travail sur le terrain, la spoliation des espaces réservés à la pratique de la discipline dans les établissements scolaires, la disparition continue des jeux sportifs en milieu scolaire, le manque de matériel didactique, etc », à en croire Dutrine Bonazebi, qui a, en outre, reconnu qu'il est possible d'envisager des solutions palliatives afin de s'arrimer à la dynamique de la pédagogie opérationnelle.

Le directeur général de l'éducation physique, sportive et universitaire, Aloïse Dississa a, quant à lui, évoqué l'insuffisance, déjà perceptible, des enseignants sur le terrain. Ils sont plus de mille huit cents des promotions allant de 2006 à 2016 en attente d'être employés, selon lui.

L'échange est donc tombé à pic. « Notre rencontre s'inscrit dans le cadre de la recherche des voies et moyens susceptibles de favoriser l'amélioration de la qualité de l'enseignement de l'EPS, sans oublier la pratique du sport à l'école », a indiqué Hugues Ngouélondélé, soulignant que cela implique la recherche de l'excellence au moyen du travail bien fait.

Recommandations

Le ministre des Sports a ainsi instruit la direction générale de l'éducation physique et sport scolaire d'assurer la formation continue des cadres à travers les ateliers, les tribunes pédagogiques, les colloques et séminaires de renforcement des capacités. « Nous allons trouver les moyens à cet effet», a-t-il dit. Il s'agira aussi de promouvoir une éducation physique et sportive de qualité dans les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national, susciter l'émergence des valeurs professionnelles dans le corps enseignement de l'EPS. L'acquisition de la logistique appropriée, du matériel didactique et sportif, a également été inscrit dans les instructions du ministre.

« Pour la redynamisation et la réorganisation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, du sport en milieu scolaire, vous devez, à différents niveaux de vos responsabilités, faire preuve de conscience professionnelle, dans votre travail au quotidien », a conclu Hugues Ngouélondélé.