Afrique Centrale: Une délégation de la Cénco reçue par Denis Sassou N'Guesso

« C'est pourquoi nous avons pensé rencontrer le président Denis Sassou N'Guesso qui est également le président en exercice de la Cirgl, parce qu'il est chargé du suivi du mécanisme paix et sécurité en RDC et dans la Région des Grands Lacs, en vue de partager avec lui nos convictions qui se résument à ce qu'il est indispensable de mettre en application l'accord du 31 décembre 2016 qui prévoit l'organisation des élections générales libres et transparentes pour arrêter la crise en RDC », a-t-il expliqué.

Au sortir de l'audience, le secrétaire général et porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco), l'abbé Donatien Nsholé Babula, a indiqué que la crise politique que traverse la RDC oblige les autorités de ce pays à solliciter le concours des pays amis et voisins. Leur implication, a-t-il ajouté, apportera quelque chose de positive dans la perspective de satisfaire les aspirations du peuple congolais.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.