Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Apeec Pointe-Noire échange sur la gestion financière

Cet atelier, selon lui, illustre bien le souci permanent du Bucodé de l'Apecc de la ville côtière de voir ses membres à la hauteur de leur tâche. Parmi les nombreuses actions pour lesquelles le Bucodé-Apeec a tant contribué, figure la formation au renforcement du contrôle des contributions des parents pour une gestion financière saine dans tous les établissements scolaires que compte Pointe-Noire. « La tenue de ce séminaire constitue la concrétisation de l'engagement pris par le Bucodé Apeec Pointe-Noire. Il s'agit de doter ses membres des compétences sur la gestion et le contrôle des contributions des parents d'élèves, conformément à la note ministérielle n° 413/437 du 20 octobre 2017. L'objectif de ce séminaire est non seulement le renforcement des capacités sur la gestion mais aussi l'application de ces notions pendant l'exercice de vos fonctions », a-t-il déclaré.

Plusieurs thèmes ont été développés au cours de la session, notamment "Qu'est ce qu'une association ?"; "L'intérêt et l'organisation d'une réunion" ; "Technique de la comptabilité de trésorerie", "La gestion financière" ; "Le mécanisme de la gestion des fonds" ; "Le budget". Ouvrant les travaux du séminaire, Apollinaire Batchi Tchissambou, vice-président national de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (Apecc) et président du bureau coordonnateur départemental (Bucodé), a rappelé que le refondement du système éducatif congolais suppose des réformes en profondeur en vue de jeter les bases d'érection d'une école nouvelle, celle pour laquelle les premiers éducateurs sont des parents.

