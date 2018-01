Congo-Brazzaville: Jeux Olympiques 2020 - Les compétitions qualificatives préoccupent les karatékas

Le ministre des Sports et de l'éducation physique a insisté sur le fait que les compétiteurs congolais doivent participer aux compétitions pour gagner. « D'où la nécessité de les former car ce n'est pas au hasard qu'ils parviendront à réaliser les résultats escomptés », a déclaré Hugues Ngouélondélé. Il a, de ce fait, souligné que tout sera fait pour que les karatékas travaillent dans de bonnes conditions.

« Nous devons trouver les moyens d'y participer, non pas pour participer, mais pour faire de bons résultats, remporter des médailles, satisfaire les attentes du public sportif congolais et de tous les acteurs qui s'activent pour que cela soit possible », a répondu Hugues Ngouélondélé.

Le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, a reçu le bureau exécutif de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires (Fécoka-Ama), le 8 janvier à Brazzaville. Le développement de la discipline a été la toile de fond de l'entrevue.

