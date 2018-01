Congo-Brazzaville: Force publique - De nombreux policiers promus au 1er trimestre 2018

Le directeur général de la police, le général Jean François Ndenguet, a présidé le 8 janvier, à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat, la cérémonie de port d'insignes de grade aux nouveaux bénéficiaires.

Trois colonels, cinq lieutenants-colonels, six commandants, six capitaines et dix lieutenants ainsi que des sous-officiers ont porté leurs grades respectifs au 1er trimestre 2018. Selon le directeur général de la police, les promus sont ceux qui ont brillamment « illustré les vertus et les valeurs de la corporation ». « Avancés en grades des niveaux subalternes et des niveaux supérieurs, ils doivent être des modèles. Officiers, sous-officiers promus du 1er trimestre 2018, je vous félicite et vous exhorte de maintenir ce cap, avec le noble objectif de viser l'excellence, année après année, au profit de la police congolaise... », a invité le général Jean François Ndenguet.

D'après lui, la tentative est grande pour ceux qui n'ont pas été promus, qui ne doivent pas, a-t-il demandé, se décourager et d'accuser la hiérarchie d'injustice. « Je voudrais les rassurer. Les critères de qualification à l'avancement sont objectifs. Aucune place n'est donnée à la subjectivité. Pas de clanisme ; pas d'ethnisme ; pas de népotisme ; pas de complaisance ou de connivence de classe ; pas de passe-droit », a rappelé le directeur général de la police.

Il a, par ailleurs, invité tous les policiers à travailler inlassablement à la sécurisation du pays, tout en protégeant les personnes et les biens, en veillant à la stabilité des institutions de la République. Le général Jean François Ndenguet a, enfin, annoncé que l'ambition de la direction générale de la police était de maintenir la discipline, l'efficacité, le professionnalisme des cadres et des troupes dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées.