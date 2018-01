Congo-Brazzaville: Commerce - Des étals toujours vides au marché Total de Bacongo

Pour cet ancien de ce marché, « les commerçants sont unanimes sur le fait que la répartition a été mal faite ». « « Il fallait mélanger les denrées et permettre qu'un visiteur soit contraint de monter au premier niveau du marché. Si déjà en bas, on trouve presque tout, pourquoi escalader les marches ? », fait -il remarquer.

Le nouveau maire de la ville tentera certainement une conciliation entre les vendeurs et leur marché, de peur de voir Total débordé sur les trottoirs de l'avenue de l'OUA comme on le constate déjà. « C'est avec tact que la situation devra être gérée. Réunir les comités, gestionnaires du marché et les représentants des vendeurs par denrée pour préparer une nouvelle opération de sensibilisation serait déjà entamé le problème » suggère « vieux Paco », ancien boucher au marché Total.

Si les autorités municipales n'ont pas pu, hier, gérer la situation ayant créé des vagues de tension et des bagarres avec coups et blessures graves, celle-ci ne demeure pas pour autant intraitable.

Prétextant des méventes engendrées par une mauvaise répartition des étals dans ce marché, des vendeurs bravent, depuis deux ans, l'autorité des services municipaux. C'est plutôt par terre qu'ils se sont installés, obstruant les couloirs du marché. Autre fait corollaire à la situation : des grossistes de poissons salés, poissons de mer, viande et poulets congelés se sont transformés en détaillants, occupant des espaces non commodes.

Plus de mille places situées à l'étage sont toujours vides, depuis mi-juillet 2015, date à laquelle le premier module du marché de Bacongo, le plus grand de la ville, a été mis en service avec environ deux mille huit cent quatre-vingt-cinq places disponibles.

