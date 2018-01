Congo-Brazzaville: Droit maritime - L'Acodm et l'AFDM font le point de leur coopération

Pour Philippe Godin, l'intérêt d'une telle démarche est justifié. Il a pris l'engagement de faire partager auprès des autres membres de l'AFDM cette doléance. « Le développement des sources de droit maritime est un impératif et qu'il serait judicieux de promouvoir des bibliothèques maritimes sur le continent africain et particulièrement au Congo », a-t-il estimé.

La faible participation des associations africaines aux réunions de l'OMI préoccupe les deux associations qui ont décidé d'y remédier de facto. Me Philippe Godin, président de l'AFDM, a rassuré son interlocuteur qu'il ne ménagera aucun effort pour faire aboutir les adhésions des autres associations en instance au CMI et ce, dès la prochaine assemblée générale prévue pour novembre 2018 à Londres.

Le colonel Éric Dibas-Franck, président de l'Association congolaise de droit maritime (Acodm) et Me Philippe Godin, président de l'Association française de droit maritime (AFDM), ont échangé le 5 janvier à Paris, en France, au siège de l'AFDM sur leur coopération. Une occasion pour les deux associations de faire le bilan de leur collaboration et d'entrevoir les moyens de renforcer davantage cette entente.

