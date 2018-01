L'ampleur de ce ravin, d'environ 200 m de longueur et 20 m de profondeur, inquiète les habitants du quartier qui s'interrogent sur l'absence et le manque d'une action concertée et adéquate, capable d'arrêter ce désastre. Commencée depuis 2015, l'érosion de Ngamakosso devient aujourd'hui un danger public et un grand problème pour l'Etat.

Certes, je ne suis pas victime mais on subit tous d'une autre manière les conséquences de ces dégâts. Avant, pour me rendre à mon lieu de travail, j'empruntais un seul bus,150F, depuis quelques jours, j'en emprunte trois. C'est compliqué ! »

Pour des mesures de prudence, l'unique voie principale qui relie les quartiers Ngamakosso et Manianga au reste de la ville, touchée par l'érosion à hauteur du dispensaire dit "RDD", est barrée de part et d'autre par du béton. Les véhicules en provenance du quartier Château d'eau sont obligés de s'arrêter au niveau de l'arrêt « Marché » pendant que ceux en provenance de la ville ont pour terminus « Trois voleurs ».

