Burkina Faso: Missions de l'Assemblée nationale - La CODEL veut mieux comprendre

Il a soutenu que le président du parlement a rassuré qu'il va mettre ses services en branle pour que l'association Mémoire et conscience puisse avoir ces documents. A entendre M. Ibriga, le président Alassane Bala Sakandé réfléchit aussi à la possibilité d'un soutien à l'association au regard du travail de souvenir qu'elle est en train d'abattre. Le président Sakandé a reçu en outre, l'ambassadeur du Soudan au Burkina Faso, Magdi Mohamed Taha, porteur d'un message de son homologue soudanais concernant la coopération entre les deux pays. Le diplomate soudanais a profité de l'occasion pour présenter ses vœux de nouvel an au président de l'Assemblée nationale.

« Nous sommes venu lui faire le point des activités de notre association dont la vision est d'ériger sur le site de l'ex-Assemblée nationale un musée et un monument en souvenir des luttes du peuple burkinabè. Nous lui avons fait le point de l'avancée des travaux à savoir l'organisation du concours d'idée sur la réalisation de ce complexe. Actuellement, nous sommes à la phase de réalisation de concours architectural pour lequel nous avons besoin d'un certain nombre de documents cadastraux et de documents sur la qualité et la solidité des édifices de l'ex-AN », a indiqué Luc Marius Ibriga à sa sortie d'audience.

Selon le président de la CODEL, Halidou Ouédraogo, cette audience avait pour objectifs d'échanger sur le rôle des parlementaires dans l'élaboration, le vote et l'adoption des lois ainsi que le contrôle de l'action gouvernementale, d'amener le président de l'Assemblée nationale à s'engager davantage pour une budgétisation tenant compte des secteurs prioritaires et de prendre connaissance des enquêtes parlementaires pour assurer le suivi des recommandations qui en sont issues.

Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a reçu respectivement en audience, le mardi 9 janvier 2018 à Ouagadougou, le président de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, Halidou Ouédraogo, celui de l'association Mémoire et conscience, Luc Marius Ibriga et l'ambassadeur du Soudan au Burkina Faso, Magdi Mohamed Taha.

