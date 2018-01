Burkina Faso: Théâtre-forum - La labellisation des meilleures troupes

L'Atelier théâtre burkinabè (ATB) et le Réseau des praticiens de théâtre-forum ont attribué des labels de qualité à une dizaine de troupes. C'était au cours d'une cérémonie dénommée la Nuit de la labellisation.

Le théâtre est un art au service du développement, en l'occurrence le théâtre-forum. Cela nécessite une mise à niveau des troupes théâtrales dans leurs dimensions artistique et managériale. L'effectivité de cette mise à niveau et son officialisation sont sa reconnaissance par les pairs, les professionnels de l'art et les partenaires. Ce qui nécessite l'obtention d'un label de qualité. C'est ainsi que des troupes les plus connues et les plus performantes ont été distinguées, le mercredi 27 décembre 2017 à l'Atelier théâtre burkinabè (ATB).

A en juger leur classement aux différentes compétitions de théâtre-forum, dix troupes ont reçu, selon le directeur de l'ATB, Prosper Kompaoré, leur label de qualité de niveau I, en Management et création artistique de qualité en théâtre pour le développement (MCAQ/TPD). Elles ont pris l'engagement de promouvoir le théâtre-forum « dans le respect des normes et des valeurs, par la recherche de la qualité, de l'innovation, le respect du public, la recherche du professionnalisme (... )».

Ce sont l'Académie théâtre du Sahel, l'ARCAN (l'Agence pour la relance culturelle et artistique dans le nord), l'Atelier théâtre burkinabè (ATB), la troupe théâtrale de Bassy, Bienvenue théâtre du Bazèga, la Compagnie théâtrale de la solidarité, la Compagnie théâtrale du Kourweogo, Jeunesse espoir de Gourcy, la troupe théâtrale Raad-Neere de La-Tôdin et la troupe Tintaani de Diapaga. « A partir de cet instant, ces dix troupes de théâtre-forum, distinguées par le label de qualité, sont devenues des modèles, des étoiles scintillantes.

Elles méritent le respect dans toutes leurs prestations et devront inspirer les autres », a affirmé le président du jury, Roch Privat Tapsoba, enseignant-chercheur à l'université Ouaga I Joseph-Ki-Zerbo. « Le concept de labellisation est né d'un besoin ressenti par tous les artistes de théâtre de pouvoir faire reconnaître leurs aptitudes professionnelles, leurs compétences artistiques aux yeux du public et particulièrement aux yeux de nos partenaires », a expliqué Prosper Kompaoré. Et d'ajouter : « C'est l'aboutissement d'un processus de formation, de coaching, de suivi évaluation ».

Il a également précisé que les troupes labellisées ont, entre autres, pour missions de former d'autres troupes dans leurs localités respectives, de développer une synergie avec toutes les troupes de théâtre-forum pour en faire un outil de développement du Burkina Faso. « Cette distinction est une exhortation au travail bien fait et surtout de qualité.

C'est aussi une invite à redoubler d'efforts en management dans notre métier pour mériter cette confiance placée en nous », selon Moustapha Kaboré, directeur artistique de la troupe Académie théâtre du Sahel (ATS), basée à Dori. « Nous abordons des thématiques en rapport avec le vécu de la population du Sahel, à savoir les grossesses précoces, le maintien des filles à l'école, le travail des enfants dans les zones d'orpaillage, l'excision, les mariages précoces et le terrorisme », a-t-il cité. Même sentiment de fierté partagé par Raymonde Sankara de la troupe Raad-Neeré de La-Todin dans le Passoré, pour qui, cette reconnaissance renforce leur crédibilité auprès des partenaires.