Burkina Faso: SYNATIC - La section régionale de l'Est désormais opérationnelle

Le bureau national du Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture(SYNATIC) a organisé un atelier sur les acquis des mouvements revendicatifs de 2016 et les préoccupations des travailleurs des médias de la région de l'Est, le vendredi 22 décembre 2017, à Fada N'Gourma.

Un an après les luttes revendicatives pour de meilleures conditions de vie et de travail ayant abouti à la signature du protocole d'accord du 29 décembre 2016, une délégation du bureau nationale du Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC), conduite par le Secrétaire général (SG) Siriki Dramé, est allée faire le point des acquis aux acteurs de la région de l'Est, le vendredi 22 décembre 2017 à Fada N'Gourma.

D'entrée de jeu, le présidium a tenu en haleine l'assistance par deux communications. La première a porté sur l'historique, le rôle et les missions du SYNATIC et la seconde a concerné l'état de la mise en œuvre du protocole d'accord dont les points essentiels sont : la transformation de la Radiodiffusion télévision du Burkina Faso (RTB) et des Editions Sidwaya en sociétés d'Etat, l'adoption d'un décret portant création, organisation et fonctionnement du Service d'information du gouvernement (SIG), l'harmonisation et l'augmentation de l'indemnité de code vestimentaire et la reconstitution des carrières des agents des médias publics.

A la question de savoir quel est l'état d'avancement du processus de mise en œuvre des accords, la réponse du SG Dramé s'est voulue rassurante. «Le processus de mise en œuvre du protocole d'accord est sur la bonne voie. Le cabinet d'études est à pied-d'œuvre », a-t-il affirmé. Et d'en illustrer que des avancées majeures ont été enregistrées par le cabinet de la RTB quand bien même celui des Editions Sidwaya accuse encore un retard. « Nous avons interpellé le cabinet de Sidwaya à ce sujet et nous pouvons rassurer les camarades que la procédure aboutira au même moment », a-t-il dit. Pour Siriki Dramé, il y a lieu donc d'être serein et surtout de se départir des rumeurs qui font état d'une issue improbable de l'étude.

De toute façon, a-t-il appuyé, le bureau national est partie prenante de la commission mixte et veillera au grain de sorte qu'aucune remise en cause n'advienne. Selon le secrétaire général adjoint du SYNATIC, Aboubacar Sanfo, l'aboutissement du processus y va de l'intérêt de tous. Car, de son avis, il permettra d'insuffler plus de dynamisme dans les prestations des journalistes des médias publics.

Dans ce sens, la secrétaire à l'information du SYNATIC, Nadège Yé, a rappelé que les revendications ne sont pas que pécuniaires. « A Sidwaya, par exemple, chaque matin on se bouscule pour avoir de quoi s'asseoir. A mon avis, le passage aux sociétés d'Etat permettra de résorber toutes ces questions et, surtout, de mettre fin à la caporalisation des médias », a-t-elle soutenu.

La rencontre a été, également, l'occasion pour la délégation du bureau national du SYNATIC, de recueillir les préoccupations des travailleurs des médias privés, publics et de la culture de l'Est, lesquelles se résument à l'insuffisance de matériels de travail et au non-respect de la convention collective. Le dernier acte de l'atelier a été consacré à l'installation du tout-nouveau bureau de la section de l'Est du SYNATIC. Cette équipe, forte de cinq membres est dirigée par Nazé Diakalia Ouattara.