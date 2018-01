Burkina Faso: Grève des enseignants - Des classes désertées

L'autre fait sur lequel le chef d'établissement attire notre attention est l'absence des élèves. «Ils ne sont pas venus, il y avait moins de cent à 7h30. Même si un professeur vient pour faire cours, il n'y a pas d'élèves pour le suivre», se plaint-il. Il explique que si les apprenants ne sont pas venus, c'est parce qu'ils ont été sensibilisés par leurs pairs. Au sujet des conséquences de cette énième grève, il confie que si d'ici à la fin du mois, il n'y a pas d'entente entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants et que les débrayages se poursuivent avec la non-évaluation des élèves, il va être très difficile de sauver l'année. Pendant que nous échangeons avec le proviseur, quelques élèves déambulent dans la cour du lycée. D'autres, comme Jules en 1re D, font des exercices.

Il est complètement vide. Alors que, d'après lui, le local est réservé à près de 300 enseignants. « Nous avons maintenant suffisamment peur pour l'année scolaire. Nous sommes très inquiets parce que cette fois-ci, aucun professeur n'est venu, pas même les stagiaires qui venaient d'habitude. C'est-à-dire que la grève risque d'être beaucoup plus suivie qu'au premier trimestre », se désole-t-il. Il n'y a que les agents de l'administration, nous fait-il savoir, notamment le proviseur, les surveillants généraux et le censeur.

