Burkina Faso: RTB2 - La radio rurale de Kaya est opérationnelle

La direction générale de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) a officiellement lancé, le jeudi 4 janvier 2018 à Kaya, les activités de la radio rurale de Kaya.

Le paysage médiatique de la région du Centre-Nord s'est agrandi avec l'ouverture d'une station de la radio rurale à Kaya, le jeudi 4 janvier 2018. D'une puissance d'un kilowatt et d'un système aérien composé de six dipôles, cette station, qui émet sur la fréquence 103.2, couvre un rayon de 70 km à la ronde de Kaya. Elle regroupe également en son sein des bureaux, un studio de diffusion entièrement équipé et un studio de production. Selon la directrice générale de la RTB, Dr Danielle Bougaïré, cette nouvelle chaine de radio vient renforcer l'offre de sa structure en matière d'informations et de communication en diversifiant ses prestations et ses programmes en direction des populations du Centre-Nord en général et celles de Kaya en particulier.

Pour ce faire, elle les a exhortées à s'approprier cet outil de communication désormais au cœur de leurs préoccupations quotidiennes en matière de développement. « La radio s'adressera à elles dans leurs langues et je les invite à en faire bon usage », a-t-elle lancé. C'est avec beaucoup de joie et de fierté que les autorités locales accueillent l'ouverture de cette radio. « Lorsqu'on est l'hôte d'un événement aussi important et surtout quand on est bénéficiaire d'un outil de communication de proximité comme celui qui sera inauguré à l'instant, on ne peut qu'être animé d' un sentiment de joie, de fierté doublé d'une volonté de partage », a relevé la première adjointe au maire de la commune de Kaya, Binta Sawadogo.

A l'en croire, cette radio permettra aux populations, d'une part, de partager dans leurs langes des idées, des opinions, des concepts de développement sur ses ondes, et, d'autre part, de se mobiliser autour des activités et des projets communautaires porteurs de développement. Pour le Président du conseil régional (PCR) du Centre-Nord, Adama Sawadogo, cette radio était attendue de longue date.

De l'avis du PCR, cet outil de communication va booster le développement de la région. « Les agriculteurs, les artisans, les éleveurs, les sculpteurs... trouveront leur compte dans les émissions qui seront produites sur place. En tant qu'élu local de la région, je mesure déjà l'apport inestimable que cette radio viendra ajouter à l'existant », a-t-il soutenu. Et d'ajouter : « Une radio de proximité est aujourd'hui un moyen de lutte contre la pauvreté à travers ses émissions de sensibilisation et d'éducation ». Il a émis le vœu qu'après l'ouverture de la radio, la station de télévision de Kaya puisse être inaugurée dans un proche avenir.