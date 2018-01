Burkina Faso: Coupe de l'intégration - Les héros de la 4e édition viennent de Poro

Plus connu comme une manifestation culturelle, le festival "Le Rendez-vous de Touba” est aussi un cadre d'expression sportif. A la faveur de la 4e édition, les amateurs du sport ont eu de quoi se mettre sous la dent. Lutte traditionnelle, cyclisme, course asine et football étaient au menu. Le trophée de la coupe de l'intégration en football est revenu au village de Poro qui a pris le meilleur sur Yorouna après l'exercice des tirs aux buts.

C'est sur des notes de sport que les rideaux sont tombés sur la quatrième édition du festival "Le Rendez-vous de Touba”. La finale de la coupe de l'intégration qui a clos les festivités a opposé le village de Poro à celui de Yorouna. Au terme du temps règlementaire (2X25 mn), les deux adversaires du jour n'ont pu se départager. Il a fallu faire recours aux tirs aux buts pour désigner le vainqueur. C'est à cette épreuve de nerfs que les garçons de Poro vont réussir à loger le cuir par trois fois au fond des filets, contre 1 pour Yorouna. Triste sort pour Yorouna qui avait pourtant bien commencé la partie avec plus d'agressivité. Pour son coach Norbert Dabou, c'est la chance qui a manqué à sa formation. Du côté de Poro, c'est la liesse. Pour sa première place, Poro s'adjuge le trophée, un ballon, un jeu de maillots et du cash. Yorouna, finaliste ainsi que Kolonkan, 3e au classement ont reçu chacun 1 ballon, un jeu de maillots et des enveloppes d'argent.

C'est à l'issue de cette finale que l'ensemble des prix des différentes compétitions ont été remis. En cyclisme femmes et filles, Bessimba Sanou de Touba et Rosalie Kiénou championnes de leurs catégories ont reçu chacune un vélo et une enveloppe. En lutte traditionnelle, les champions de la catégorie seniors Assimilé Dao de Pia2, Daouda Doro et Siaka Doro de Kolonkan se sont illustrés au classement. A la course asine, le classement final porte Camille Koéta, Anselme Dabou et Emadi Diarra sur le podium.