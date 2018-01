Informées de ce que "des individus en bande organisée à bord d'une voiture, se sont introduits au domicile du président du PNP-Kara, monsieur Ricardo AGOUZOU (le lieu où devrait se tenir la réunion) et sans rien demander aux membres déjà présents à cette réunion, qui n'a même pas commencé, ils les ont copieusement tabassés et causé de dégâts matériels énormes" et indignées de cette "mésaventure des militants du Parti National Panafricain ( PNP) à Kara ce 7 janvier 2018", six organisations de défense des droits humains dont Novation Internationale, Nouveau Citoyen, Action Sud, ... ont réagi à travers un communiqué pour faire constater que "cette immixtion arbitraire viole les dispositions de l'article 28 de notre constitution, l'article12 de la DUDH et l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en ses alinéas 1 et 2".

Et, parlant de "la violence ayant entraîné des coups et blessures ont été portés sur la huitaine de militants du PNP qui ont réussi à s'échapper pour sauver leur peau", dont des individus armés en sont les auteurs, ces OSC jugent qu'elle "viole ainsi la liberté de réunion et d'association pacifiques, conformément à l'article 20 de la DUDH" et "constituent des délits d'atteintes graves aux droits humains et de violation de domicile privé".

Elles exigent dès lors "une enquête aux fins de démasquer et traduire les auteurs et commanditaires de ces actes de l'autre siècle devant les juridictions compétentes afin que la justice soit rendue aux membres du PNP sérieusement molestés par ces individus". Afin, réaffirment-elles leurs "attachements aux valeurs démocratiques, notamment, au libre exercice des activités des partis politiques et des associations sur l'ensemble du territoire national".