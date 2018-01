Togo: Retrouver l'esprit du grand marché

Le grand marché de Lomé constitue le poumon économique de la capitale. Depuis l'incendie qui a ravagé le bâtiment, les revendeuses opèrent depuis des sites aménagés dans les environs. Mais l'esprit 'grand marché' doit être recrée à tout prix, mais avec un bâtiment plus moderne et mieux adapté aux ventes de détail.

Partis en fumée en 2013, les marchés de Lomé et de Kara vont être reconstruits. L'Etat devra investir au total 26 milliards, dont 22 pour celui de la capitale. Un montant annoncé il y a un an.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.