Cote d'Ivoire: Incendie aux II-Plateaux - D'énormes dégâts, une école et une mosquée sauvées de justesse

Entre les militaires basés au 3è bataillon et les éléments du Ccdo, la situation a… Plus »

Arrivés sur le lieu avec « deux fourgons d'incendie et un camion-citerne », les soldats du feu ont lutté contre les flammes pendant plus de quatre heures. L'intervention « a été très difficile du fait de l'accessibilité (routes impraticables et relief très accidenté) et de l'absence de bouches d'incendie à proximité », expliquent-ils.

On ne déplore « aucune perte en vie humaine », mais « d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés », relèvent les soldats du feu. Avant d'insister sur le fait qu'ils ont eu affaire à un feu de plusieurs baraques sur un espace de plus de deux hectares. Toutefois, trois personnes ont été évacuées au Chu de Cocody.

Les dégâts consécutifs à l'incendie qui s'est déclaré le lundi 8 janvier 2018, aux II-Plateaux Casa, dans la commune de Cocody (Abidjan), ont été énormes, indiquent les sapeurs-pompiers militaires. Mais, « de nombreux bâtiments et habitations ont pu être préservés dont une école primaire et une mosquée », indiquent-ils.

