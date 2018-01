Afrique de l'Ouest: Le succès du Tramadol en Afrique de l'Ouest, un dangereux antidouleur

« On est, en Afrique de l'Ouest, dans des pays où le Tramadol est un produit qui, jusqu'à 50 milligrammes en termes de dosage, est considéré comme un produit autorisé, mais on trouve dans des pharmacies dites "par terre", du Tramadol à 200-250 milligrammes, voire, selon certains, davantage. Donc là, un produit illégal au niveau du dosage. »

Un produit qui permet d'ignorer la douleur, qui permet de travailler plus longtemps, et ce qui fait que c'est un produit qui est considéré comme un produit 'bon' pour le corps, entre guillemets. »

Chercheur associé à l'institut Thomas More et au Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (Grip), Antonin Tisseron relève qu'il y a plusieurs raisons pour expliquer l'attrait de cette substance auprès des populations.

Il s'agit, selon les autorités, de six conteneurs remplis de Tramadol, un antidouleur, dont la vente est limitée et contrôlée à de faibles dosages. Cette saisie record témoigne de la vitalité de ce marché, qui concerne le Nigeria, mais aussi plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest où d'autres saisies ont été faites ces dernières années.

