Sénégal: Le massacre de Boffa, version confusion géographique

Même la plateforme de recherche électronique Wikipédia s'est invitée à la confusion en écrivant "Baffa" pour "Boffa". "Baffa Bayotte est un village du Sénégal situé en Basse-Casamance, à l'est de Nyassia et à proximité de la frontière avec la Guinée-Bissau.

Plusieurs médias sénégalais et sites d'information affichaient "Attaque de Niaguiss" ou "Massacre de Borofaye", a rappelé Alioune Badara Diémé. "Or, ajoute-t-il, les évènements tragiques ne se sont déroulés ni à Niaguiss encore moins à Borofaye".

"Devant le devoir d'alerter sur des blessés graves et surtout sur un nombre de morts qui dépasse l'entendement, on se préoccupait plus à alerter qu'à circonscrire une position géographique.

Or, le tristement célèbre Boffa fait partie de la commune de Nyassia et de l'arrondissement éponyme, la forêt classée de Bayotte polarisant les villages de Boffa Bayotte, Bouhouyoum, Toubacouta, Katouré, Badem, Baguame.

