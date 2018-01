Sénégal: Mondial 2018 - 20 accréditions pour la presse sénégalaise

Concernant les médias audiovisuels (radios et télévisions), Abdoulaye Thiam promet que l'association de la presse sportive fera « ce qui est dans la mesure du possible » pour défendre leur dossier.

Et dans cette vingtaine d'accréditions disponibles, 15 sont destinées aux journalistes et les 5 restants aux photographes », ajoute M. Thiam qui tenait hier un point de presse, dans les locaux de la Maison de la presse.

Pour la couverture de la Coupe du monde Russie 2018 dans six mois, la Fifa a mis à la disposition de la presse écrite sénégalaise 20 accréditations dont 15 pour les journalistes et les 5 autres aux photographes. Des accréditations réservées exclusivement à la presse écrite et celle en ligne dont il faut satisfaire à cinq critères pour prétendre en bénéficier. Deadline le 20 janvier.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.