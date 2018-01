Ile Maurice: 16e Pravasi Bharatiya Divas - 13 politiciens y participent

Plus de 100 invités y étaient conviés dont le Chairperson de l'Aapravasi Ghat Trust Fund Dharam Yash Deo Dhuny et le président du Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation Rajenrah Ramdhean.

Et pour renforcer les liens unissant les personnes d'origine indienne, une première conférence a eu lieu en ce sens ce mardi 9 janvier à New-Delhi. Évènement qui a réuni 134 parlementaires de 24 différents pays dont Maurice, l'Afrique-du-Sud, la Guyane, les iles Fidji, le Kenya, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Royaume-Uni, entre autres.

