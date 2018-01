Centrafrique: Trois chefs de guerre jugés

Agé de 25 ans, ce père de cinq enfants et époux de trois femmes est défendu par deux avocats. Abdoulaye Hussein est pour sa part poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce commandant de l'ex-Séléka fut arrêté par les forces de sécurité intérieure en 2015 avant d'être remis en liberté. Il comparaît donc libre.

Patrice-Edouard Ngaïssona, présenté comme coordonnateur de la milice anti- Balaka, est accusé d'avoir planifié l'élimination physique de plusieurs civils musulmans à Bangui et Bossangoa. On l'accuse aussi d'incitation à la haine et au génocide de par ses déclarations séditieuses.

Accusés d'avoir commis des crimes de masse entre 2012 et 2016, trois chefs de guerre poursuivis par la justice centrafricaine comparaissent devant la Cour criminelle de Bangui depuis lundi dernier. Les audiences ouvertes dans un palais de justice plein à craquer ont été marquées par un important déploiement sécuritaire, d'autant plus que les trois justiciables sont réputés sanguinaires notoires.

Patrice Edouard Ngaïssona et Rodrigue Ngaïbona, deux chefs rebelles anti-Balaka, et Abdoulaye Hussein, commandant de l'ex-Séléka, comparaissent depuis lundi à Bangui.

