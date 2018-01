Congo-Kinshasa: Lanafoot - Dcmp termine la phase aller sans défaite !

Les deux derniers matches de la phase aller du tour qualificatif de la 23ème édition de la Ligue nationale de football se sont joués hier, mardi 9 janvier, dans la zone Ouest et la zone Centre-Sud.

Au stade Bakusu, à Mbandaka, le Tout-Puissant Molunge s'est imposé devant Nord Sport de Matadi (1-0), tandis qu'au stade Frédéric Kibasa Maliba, Lubumbashi Sport a battu Us Tshinkunku (2-1). Mention spéciale au Daring Club Moteme Pembe qui termine cette phase aller sans la moindre défaite, quand bien même il n'a pas non plus battu tous ses adversaires.

En neuf matches, Dcmp en a gagné 7 contre 2 matches nuls. Il a marqué 16 buts contre 2 encaissés. Parmi les équipes qui sont tombées sur son chemin, on retrouve l'As Vclub, son éternel rival, qui, curieusement, termine à la première place au classement avec 24 points, 8 matches gagnés, une seule défaite, 16 buts marqués contre un seul encaissé. La seule équipe qui a réussi à violer la cage des Dauphins noirs, c'est Dcmp qu'il a bien battu, mais qui est toujours talonné avec 23 points. La rivalité se porte donc bien entre les deux équipes qui sont en train de réussir, petit à petit, à écarter Renaissance du Congo dans la Cour des grands.

Pus curieux encore, Dcmp et Vclub ont inscrit, chacun, 16 buts dans cette phase aller. Vclub dame les pions seulement pour avoir encaissé un seul but, là où Dcmp est allé jusqu'à trois. La phase retour s'annonce très engagée dans cette zone. Si les deux équipes, Dcmp et Vclub sont favorites pour les play-offs, Renaissance du Congo, par contre, est loin de sceller son sort. L'équipe de "Bana Fibo" est 5ème au classement avec 12 points. Renaissance a perdu 5 matches, dont trois par forfait. L'équipe doit donc batailler dur, voire très dur en cette manche retour qui commence déjà ce week-end pour barrer la route à Rangers et MK qui sont eux aussi déterminés d'aller aux Play-offs.

Au Centre-Sud, c'est Mazembe

Le TP Mazembe de Lubumbashi est aussi resté tout-puissant tout au long de cette phase aller dans la zone Centre-Sud. Il n'a perdu aucun match, mais ses adversaires ne l'ont pas laissé tranquille. Mazembe a sombré à un certain moment avec trois matches nuls en trois sorties. Une situation exceptionnelle pour les Corbeaux. Au finish, il est placé au sommet du classement 21 points, goal-average (+15). Les «Badia Nguena» sont donc bien partis pour jouer le play-off, de même pour Saint Eloi Lupopo, son poursuivant direct qui compte 20 points. Dans ce groupe, la lutte pour les deux autres places qualificatives pour le play-off, reste ouverte entre Sanga Balende de Mbuji-Mayi 13 points, Don Bosco de Lubumbashi 12 points, Ecofoot de Lubumbashi 12 points également et Lubumbashi Sport qui compte 14 points. Rien n'est acquis pour aucune équipe.

Classement zone Ouest

Equipes MJ MG MP MN BP BC Pts GD

V.Club 9 8 1 0 16 1 24 +15

DCMP 9 7 0 2 16 3 23 +13

Rangers 9 5 3 1 12 10 16 +2

MK 9 4 3 2 14 8 14 +6

Renaissance 9 4 5 0 8 14 12 -6

RCK 9 3 4 2 10 8 11 +2

Dragons/Bilima 9 2 3 4 10 8 10 +2

Molunge 9 3 4 2 7 8 11 -2

Nord Sport 9 1 5 3 6 10 6 -3

Shark XI 9 0 9 0 0 27 0 -27.

Classement zone Centre-Sud

Equipes MJ MG MP MN BP BC Pts GD

Mazembe 9 6 0 3 18 3 21 +15

Lupopo 9 6 1 2 17 7 21 +10

Lubumbashi Sport 9 4 3 2 13 9 14 +3

Sanga Balende 9 3 2 4 10 8 13 +2

Don Bosco 9 2 1 6 6 5 12 +1

ECOFOOT 9 3 2 4 6 7 12 -1

Tshinkunku 9 1 3 5 8 14 8 -1

Dibumba 9 1 3 5 7 12 8 -5

Bazano 9 1 5 3 5 14 6 -9

Océan Pacifique 9 0 7 2 4 20 2 -16.

Ben BATANA