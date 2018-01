Congo-Kinshasa: Succession à Tshisekedi - Kabund non partant, Félix favori !

Au Rassop comme à l'Udps, prochainement, selon les pronostics, Tshilombo Tshisekedi Félix devra se satisfaire d'un héritage politique de son père grignoté çà et là. En effet, au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, l'émiettement est d'actualité. Il faut le dire, la plateforme chapeautée jadis par le lider maximo n'est pas proportionnelle en poids politique avec celle qu'anime actuellement Félix Tshisekedi encore qu'il partage une partie des prérogatives avec son colistier Président du Conseil des sages, poste occupé par Tshisekedi père, alors qu'il a été, lui, fait Président, une place à discorde taillée lors de la succession.

Avec le non départ de Jean-Marc Kabund, il est clair que Félix Tshisekedi sera intronisé, sans surprise, à la place de son père biologique et politique. Saura-t-il porter le poids de ce rôle dans le contexte actuel ? L'avenir le dira.

Kabuya Augustin, porte-parole de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, reconnaît, sur un ton nostalgique et touché, que c'est dans la douleur de la disparition d'Etienne Tshisekedi que ce congrès devra avoir lieu. Et, il y a de quoi. Emporté par l'aiguillon de la mort depuis le 2 février 2017, l'Opposant historique n'a toujours pas eu d'honneur à sa grandeur et, humanité oblige, des obsèques dans son Congo natal. Celui qui aura été le père politique de démocratie congolaise n'a pas trouvé des fils aptes à lui offrir des adieux mémorables.

Au fait, la nouvelle a de quoi susciter réflexion, ce dernier et actuel Secrétaire Général dit, révèle la consœur en ligne, n'être pas partant pour concourir au strapontin du Feu Etienne Tshisekedi. Pour plus d'un observateur, ce fait laisse le champ libre au candidat plébiscité depuis comme favori : Félix Tshisekedi.

"Tout est presque terminé, on est en train de mettre la dernière main sur le rapport préliminaire qui sera soumis à la hiérarchie du parti, et après cette étape nous allons nous mettre d'accord sur la date du congrès extraordinaire pour désigner le successeur d'Étienne Tshisekedi".

