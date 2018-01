Congo-Kinshasa: La Saint Zinzin !

opinion

Cette fête n'existe nulle part ailleurs qu'en République Démocratique du Congo. Curieux, n'est-ce pas ? Oui, depuis ces deux dernières années, au pays, outre la nativité du Christ et la Saint Sylvestre, un nouveau rendez-vous est toujours fixé vers la fin de l'année et, par ailleurs, célébré dans la rue, pour les téméraires, dans des maisons cloisonnées, pour les autres.

C'est ça, en clair, cette Saint Zinzin instituée, bon gré mal gré, au Congo-Kinshasa. Après 2016 et 2017, d'aucuns se demandent si cette année elle sera de mise. Le fétichisme des dates est toujours de rigueur dans une RDC pataugeant dans une crise protéiforme sur fond de non-organisation des élections. Ni le 19 décembre, comme en 2016, moins encore le 31, à l'instar de 2017, en 2018, les regards sont rivés sans loucher sur le 23 décembre. Date où, selon les projections de la Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI-, les joutes électorales attendues, présentement, depuis plus de deux ans devront avoir lieu pour renouveler les animateurs des institutions de la Res Publica. Seulement, ce cap n'est pas l'horizon de la résolution de l'impasse électorale congolaise.

Grattes papiers et intellos, comme des sentinelles éclairées, sonnent, sans se lasser, le glas : les élections de décembre, sans consensus, ne vont rien résoudre. C'est là une évidence qui s'impose. Pas convaincu ? Tenez, dans le contexte actuel, Rassop/Limete, UNC et Cie risquent, sans sourciller, de boycotter la participation à ces élections. Donne qui, pas de surprise, pose le décor d'une crise postélectorale et un gage de la tenue des élections non apaisées. Pourquoi le boycott ? Les raisons sont multiples. La loi électorale, la nouvelle, promulguée par le Président Kabila, paraît taillée sur mesure pour que la MP puisse rafler le gros lot à l'issue des prochaines élections, jusqu'ici encore incertaines pour quelques sceptiques.

Par ailleurs, au-delà de ces joutes et avant même leur concrétisation, MP et Opposition sont en porte à faux sur la transition extraconstitutionnelle actuelle ainsi que le cheminement du processus électoral. Exemple. Pour le Rassop, le pouvoir n'a plus ni légalité, ni légitimité pour gérer la République, par rapport à la transition. Et, au volet élection, au nom de l'Accord de la Saint Sylvestre, mort pour certain le 31 décembre encore pétillant de vie, pour d'autres, il faut, avant l'organisation des élections, redynamiser la CENI, en y injectant des nouveaux missi dominici de l'Opposition qui auront la charge de garantir l'impartialité de la Centrale électorale devenue plus puissante avec les normes du seuil contenues dans la loi électorale.

Des vues sans conteste balayées d'un revers de la main par le pouvoir. Quid de la solution à l'imbroglio actuel et futur ? Pour qu'en 2018 la Saint Zinzin ne soit pas dans les calendriers, il paraît impérieux qu'il y ait un dialogue ante-crise à temps. Mais, seulement, la MP semble engager, foi de son Autorité morale, Joseph Kabila, pour simplement des élections. L'Opposition balbutie encore. La communauté internationale s'active avec diplomatie. Le décor ne sait dire s'il y aura dialogue ou pas, même si la raison l'exige car, sans un consensus sur les élections à venir, comme démontré, les congolais devront programmer une manifestation de plus fin décembre : la Saint Zinzin.