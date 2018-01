Tunisie: La majorité accuse, l'opposition maintient la pression

Piocher dans les biens confisqués

Même si l'idée d'une suspension de certains articles de la loi de finances paraît saugrenue, le président frontiste de la commission des finances, Mongi Rahoui, l'assume. «La suspension de l'application d'une loi n'est pas une nouveauté, il y a eu des précédents». Mais dans ce cas, comment l'Etat pourrait récupérer le «manque à gagner» pour équilibrer son budget ? Pour la gauche, la réponse est vite trouvée : la cession des biens confisqués de l'ancien régime. «Cela peut largement compenser les baisses de recettes de l'Etat qui pourraient être engendrées par la suspension», explique-t-il. De plus, il estime que certaines augmentations de prix, notamment dans les fruits et légumes, n'ont pas été prévues par la LF 2018, mais par le gouvernement. «Ne criminalisez pas les mouvements sociaux qui, dans leur majorité, ont été pacifiques, car vous êtes des criminels», dit-il en s'adressant à la majorité.

Si le Courant démocratique maintient son appel au calme et son refus des débordements, Samia Abbou tient le gouvernement pour responsable de la dégradation de la situation. «Nous vous avons averti que par vos actions vous nous menez au gouffre. Lorsque le peuple se fâche, il ne distingue plus entre le bien et le mal», explique Samia Abbou.

De son côté, Hassouna Nasfi, du groupe Al-Horra, pense que la crise est politique, liée essentiellement à la gouvernance et à «la faiblesse des institutions de l'Etat». Cette crise est due à un consensus trompeur qui ne reflète pas ce qui se passe dans la rue», renchérit-il.

Crise de confiance

Rappelant les faits de saccage et de pillage et les actes jugés criminels de la nuit du lundi au mardi, le député d'Ennahdha Sahbi Atig affirme «que les mouvements de ces derniers jours n'ont aucun lien avec l'adoption de la loi de finances». Il accuse certains partis politiques d'investir dans la misère et les difficultés que peuvent vivre au quotidien les citoyens. Ennahdha demande toutefois au gouvernement de «soutenir les catégories sociales des plus démunies».

Afek Tounès, qui s'est récemment retiré à la fois du gouvernement et du document de Carthage, n'appelle, lui, ni à des élections anticipées ni à l'abandon de la LF. «Il est évident que la crise économique et sociale a été accentuée par l'adoption de la loi de finances actuelle», précise Lilia Younes Ksibi, présidente du bloc parlementaire de Afek Tounès. «Nous appelons aujourd'hui le gouvernement à accélérer les réformes structurelles afin que les citoyens reprennent confiance», ajoute-t-elle.

La séance d'hier après-midi a été, quant à elle, consacrée à l'examen de deux projets de loi relatifs à deux prêts. Elle a été marquée par un retrait de l'opposition qui a manifesté son mécontentement de la façon dont le temps de parole a été imparti.