Ile Maurice: Rentrée des classes - Rs 2 500 à Rs 10 000 pour les fournitures scolaires

Nalinee Seewoo est une mère dont les deux filles font toutes les deux leur entrée en grade 7. «Rien que pour les uniformes, le cartable et les chaussures, il faut compter dans les Rs 3 000 par enfant», remarque-t-elle. Heureusement que les prix des livres ont été abordables cette année, s'exclame-t-elle. «Leurs fournitures et manuels coûtent Rs 3 000 à Rs 3 500 pour les deux.» En moyenne, elle doit prévoir au total pas plus de Rs 5 000 par enfant.

Kavita Gutty achetait elle aussi hier les uniformes de son fils, Ayush, qui fait également ses premiers pas en grade 4. «Je compte pour l'heure dans les Rs 5 000 pour tout. Quelque Rs 2 500 pour les uniformes uniquement et le reste pour les cahiers et autres fournitures», indique-t-elle.

Pour Christiane Ah-Cham, dont la fille entreen grade 4, il va falloir débourser Rs 3 000 pour les uniformes et les chaussures. Quant aux cahiers, crayons et autres fournitures, elle ne sait pas encore combien ils lui reviendront au total, mais elle les estime à Rs 2 000.

Alors que la rentrée scolaire pour les grades 1 et 7 a eu lieu hier, les autres jeunes reprennent le chemin de l'école ce mercredi 10 janvier. Certains parents, rencontrés dimanche à Port-Louis, continuaient toujours les achats des fournitures scolaires, uniformes, chaussures et cartables. Ils nous ont confié combien d'argent ils ont investi.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.