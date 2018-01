Ile Maurice: Coopérative de Vacoas - Des commissions sur la vente des terrains à l'origine du conflit

Une enquête menée auprès de quelques membres du board permet de constater que ce conflit entre le ministre et le membre en congé trouve son origine dans les négociations menant à la vente de 37 arpents de terre situés à Flic-en-Flac. D'abord, il y a le groupe français Fontanel & Mone qui aurait proposé environ Rs 670 millions pour l'achat de ces terrains. Quelques mois après, un autre groupe, Claridge Properties Limited aurait, lui, offert Rs 650 millions. Toutefois, un courtier exigerait une commission de 6 % dans l'offre de Fontanel & Mone. De plus, cette compagnie a laissé savoir qu'elle procédera à l'acquisition des terrains en deux temps, sans aucune garantie.

