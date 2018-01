Ile Maurice: A St Pierre - Une famille agressée et menacée de mort par des gros bras

«C'est ainsi que sept individus ont débarqué chez moi hier (NDLR, lundi 8 janvier) pour me demander si j'avais retiré ma plainte. Je leur ai répondu par l'affirmative. Ils s'apprêtaient à m'agresser mais lorsqu'il ont vu que ma maison était équipée de caméras de surveillance, ils se sont rétractés. Ils ont menacé de me tuer», poursuit Rakesh Gungabissoon.

Rakesh Gungabissoon a expliqué que des individus, parmi des gros bras, auraient débarqué chez lui dans la soirée de lundi, armés de sabres et de revolver, pour le menacer de mort. Selon le quadragénaire, les deux frères en avaient après lui car il avait porté plainte pour agression contre eux. «Ils m'intimidaient pour que je retire ma plainte. Par peur j'ai obtempéré car j'ai des enfants et mon épouse se retrouve seule à la maison lorsque je pars travailler», relate Rakesh Gungabissoon.

