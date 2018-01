Ile Maurice: Transfert d'un enseignant - Des parents manifestent à l'école Baichoo Madhoo

Si du côté du ministère de l'Education, l'on souligne que l'exercice de transfert se fait chaque année et qu'il n'y a rien «d'anormal» à cela, pour leur part, les parents insistent et affirment qu'il s'agit d'un transfert punitif. Selon nos informations plusieurs allégations avaient été faites contre l'enseignant à la fin de l'année dernière.

(Mise à jour) Ils ne sont pas contents et le font savoir. Des parents se sont regroupés à l'école primaire de Baichoo Madhoo, à Quatre-Bornes, pour déplorer le transfert d'un enseignant, ce mercredi 10 janvier. Celui-ci s'était occupé d'une classe d'élèves en grade 5 l'an dernier et devait poursuivre avec le même groupe cette année. Sauf qu'il a été transféré à une autre école.

