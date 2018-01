Cote d'Ivoire: Resocialisation des enfants "microbes" - L'Unicef en renfort !

Entre les militaires basés au 3è bataillon et les éléments du Ccdo, la situation a… Plus »

A son retour dans la capitale anglaise, elle a pris la décision d'éviter ses anciennes fréquentations. C'est ce qu'elle demande maintenant aux enfants de la vague Unicef. « C'est à vous que revient la décision de changer », dit-elle. Faut-il le noter, la contribution de l'Unicef et de l'Union européenne pour la prise en charge de ce dernier groupe d'enfants a été saluée par toutes les autorités présentes à la cérémonie. A commencer par le coordonnateur de la cellule de coordination de suivi et de réinsertion, Ago Christian Kodia, et le chef du projet, Ouattara Manignan.

Après un peu plus de 5 mois d'encadrement, c'est « la qualité du travail effectué par la Cellule de coordination de suivi et de réinsertion (Ccsr) » que constate Miranda Amstrong, chef de la section protection de l'Unicef.

