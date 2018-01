Pour le Président de la Cei, il s'agit donc d'une « une année électorale particulièrement dense, avec des défis majeurs à relever ».

La Commission Electorale Indépendante (CEI) a organisé ce mardi 09 janvier 2018 sa traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an à son Président Youssouf Bakayoko.

A cette occasion, le Président de la CEI a confirmé que l'Institution aura « à organiser cette année, les élections des Conseillers Régionaux, des Conseillers Municipaux et celle inédite des Sénateurs ». Sans s'engager sur un calendrier, Youssouf Bakayoko a déclaré que la CEI a « engagé, à cet égard, avec le Gouvernement, depuis plusieurs semaines, des pourparlers pour arrêter le chronogramme officiel de ses différentes opérations électorales, y compris celle de la révision et mise à jour de la liste électorale, en même temps que les budgets correspondants ». Pour lui, il s'agit donc d'une « une année électorale particulièrement dense, avec des défis majeurs à relever ».

C'est d'ailleurs pourquoi, l'année 2017 a été mise à profit pour organiser des ateliers et des séminaires de réflexion et de renforcement des capacités des ressources humaines de la commission électorale. Lors de ces journées de réflexion, la CEI a entre autres procédé à une relecture du cadre légal des élections à la lumière des innovations induites par la Constitution de la IIIème République. Les résultats de ces travaux devraient permettre « au Gouvernement et aux législateurs ivoiriens d'ajuster, notamment, le Code électoral de notre pays », espère le Président Bakayoko.

« Nous serons à la tâche et de manière rude et soutenue toute l'année, mais je ne doute pas un seul instant de votre haute conscience professionnelle et surtout de notre capacité à mener tous ensemble, solidairement et à bonne fin, ces échéances, avec toute l'efficacité et l'efficience requises », a-t-il lancé aux Commissaires centraux et au personnel de la CEI. Au nom des Commissaires centraux, Zano Gogognon André, Secrétaire Permanent, a dit la disponibilité de ceux-ci pour relever les différents défis à venir.

« Nous n'avons aucun doute quant à votre capacité à nous conduire à bon port comme vous avez su le faire jusque-là », a insisté Zano avant de le féliciter pour son élection au poste de Vice-président de l'Association des Responsables des Organismes de Gestion des Elections (OGE) de l'Union Africaine. De quoi rendre fier le personnel dont le Porte-parole, Ali Kant, l'a assuré de son « entière disponibilité et de son engagement ferme pour affronter » les échéances à venir.