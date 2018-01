Cote d'Ivoire: Assurances taxis-compteurs - La Matca ouvre une nouvelle agence à Yopougon

Diaby Ibrahim, directeur général du haut conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, par ailleurs, président du comité d'arbitrage et de discipline de la mutuelle, a affirmé que la Matca fait aujourd'hui la fierté des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire.

La mutuelle d'assurances des taxis compteurs d'Abidjan (Matca) vient d'ouvrir une nouvelle agence. Située à Yopougon Kénéya, la nouvelle agence a été officiellement inaugurée le 6 janvier 2017, en présence de quelques personnalités du monde des transports. Au nombre desquelles, Oussou Koffi, représentant le ministre des Transports.

Le directeur général de la Matca, Guedou ousmane, s'est réjoui des avancées enregistrées depuis qu'il est à la tête de la structure. « La Matca revient de loin, mais elle ira encore plus loin avec la mise en oeuvre de notre programme de gestion », a-t-il affirmé.

Précisant que cette agence est la troisième du genre, depuis qu'il est à la tête de la structure, après celles de Treichville et de Cocody les 2 plateaux. « La politique de décentralisation de nos services initiée depuis quatre ans est ainsi en marche, et elle permettra au fil des ans de rapprocher encore plus la mutuelle des sociétaires. C'est donc, pour eux, un gain considérable en temps mais aussi en argent », a-t-il poursuivi. Pour sa part, le représentant du ministre des Transports a indiqué que la tutelle fait confiance aux dirigeants de la Matca. « Le ministre vous fait confiance. Il sera toujours à vos côtés ».

Abondant dans son sens, Diaby Ibrahim, directeur général du haut conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, par ailleurs, président du comité d'arbitrage et de discipline de la mutuelle, a affirmé que la Matca fait aujourd'hui la fierté des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire. « La Matca est, aujourd'hui, une entreprise sérieuse. Nous sommes fiers du travail abattu. Cela prouve que nous avons de la vision ».

Pour sa part, Faman Touré, pca de la Matca et président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a rendu hommage aux sociétaires pour la confiance placée en la société. « C'est grâce à vous que la Matca vit ». Il a également félicité les dirigeants et le personnel pour le travail abattu.